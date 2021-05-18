Миконос: надежда на восстановление

Предприниматели на греческом острове Миконос возлагают большие надежды на восстановление туризма. Считается одним из самых известных и привлекательных туристических направлений, но несмотря на все преимущества пандемия и здесь привела к финансовым проблемам.

Владелец гостиниц в порту Миконоса Андреас Фиорентинос говорит, что концепция туризма в привычном всем понимании должна измениться

"Думаю, что никто не выдержит больше двух или трех плохих сезонов. Но мы не должны забывать, что предыдущие десять лет были прибыльными на фоне непрерывного роста. Если вы не делали больших инвестиций и работаете, то можно пережить два плохих сезона. Думаю, что отныне такие условия практически выполнимый рост и устойчивое развитие станут частью ведения бизнеса на острове, многое изменится, станет лучшего качества".

Из-за пандемии огромные убытки потерпели на Миконосе не только гостиницы и рестораны. Этот остров известен своими вечеринками. Пляжный клуб Super Paradise знают многие любители такого отдыха. И предыдущий сезон здесь был чрезвычайно трудным, говорит менеджер клуба Димитрис Грамменос: "Тяжело было всем, и владельцам бизнеса и сезонным рабочим. Некоторые наши сотрудники выбрали работу в другой сфере, не связанной с гостевым бизнесом, ресторанами и в целом с туризмом".

До пандемии общий вклад индустрии туризма в экономику Греции составил 20% ВВП страны, это вдвое больше, чем в среднем в мире. Согласно последним прогнозам, за счет восстановления туризма в этом году экономика прибавит 2% и 4% — в следующем.

"Еще один сезон, похожий на прошлый, станет катастрофой для туризма. но предприниматели на Миконосе уверены, что пандемия закончится и за этим последует новый туристический бум", — передает корреспондент Euronews Яннис Карагиоргос.