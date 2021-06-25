В Израиле маски снова обязательны

Израиль с полудня пятницы восстановил обязательное ношение масок в закрытых помещениях и на предприятиях в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Еврейское государство остается лидером по массовой вакцинации: более половины 9-миллионного населения здесь получили обе дозы.

Виной обострившейся ситуации, как и в ряде других стран, стал вариант "дельта" (или индийский штамм). С понедельника число заразившихся растёт с каждым днём. В среду власти решили не открывать Израиль для иностранных туристов и призвали граждан без необходимости не выезжать за границу.

"Я, конечно, расстроена, - говорит эта жительница Иерусалима, - потому что сейчас жарко, а мы должны носить маски. Но с другой стороны, ведь это ради нашей безопасности".

"Маски надо носить везде: внутри и снаружи, - добавляет еще одна жительница города. - Мне так спокойнее".

В начале июня в Израиле разрешили прививать подростков от 12 лет. Приняв эти меры, власти надеются обуздать резкий рост числа госпитализаций и пациентов с тяжелыми формами Covid-19.

Несмотря на введенные меры, гей-парад на набережной Тель-Авива состоялся в пятницу как ни в чём бывало, в нём приняли участие несколько тысяч человек. В 2019 году в Тель-Авив съехались до 250 тысяч человек. Местный гей-парад считается одним из крупнейших событий в календаре ЛГБТК-сообщества Ближнего Востока.