Израиль - ХАМАС: новые удары, новые жертвы

Обстрелы сектора Газа и территории еврейского государства не прекращались всю минувшую ночь: армия Израиля и радикальное движение ХАМАС продолжают обмениваться ударами.

В результате налёта израильской авиации на западе города Газы рано утром в субботу погибли 10 палестинцев, членов одной семьи, 8 из них - дети. Они собрались, чтобы отметить мусульманский религиозный праздник Ид-аль-Фитр. Выжил лишь шестимесячный Оамр.

В секторе Газа, по данным местных властей, в результате обстрелов вышли из строя 8 линий электропередачи из 10, уничтожены около 500 домов и зданий, ещё около 2500частично разрушены.

Израиль утверждает, что поражает военные объекты в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы своей территории. Сообщается, что был нанесен удар по "тоннелю радикалов и по оперативным квартирам высокопоставленных предсатвителей военно-морских сил ХАМАС, которые использоваплись как центры управления и контроля во время боевых действий". По подсчётам израильских военных, радикалы выпустили более 2200 ракет по городам еврейского государства.

Внутри Израиля продолжаются столкновения между полицией, арабской молодежью и еврейскими правыми активистами. После ночных стычек были произведены аресты в городе Лоде.

С начала нынешнего противостояния погибли около 140 палестинцев, в том числе около 40 несовершеннолетних. Жертвами ударов палестинских радикалов стали не менее 9 израильтян.

Очередной всплеск насилия пришёлся на День Накба который палестинцы отмечают 15 мая как дату потери своей родины в 1948 году. Накануне день образования своего государства отмечали израильтяне.