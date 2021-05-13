Израиль - Газа: периметр ракетных обстрелов расширяется

Ранним утром в четверг Израиль продолжил ракетные обстрелы сектора Газа, The Associated Press сообщает о 10 убитых боевиках ХАМАС, хорошо известных спецслужбам еврейского государства.

В ответ на это радикалы из группировки "Исламский джихад" расширили периметр зоны ударов по Израилю, заявив, что теперь ракеты нацелены и на Тель-Авив, и на его пригороды.

Этой ночью впервые сирены воздушной тревоги сработали в Хайфе. Как сообщают израильские медиа, еще пять человек получили ранения. Это жители примыкающих к Тель-Авиву населенных пунктов.

Командование ЦАХАЛ заявляет, что палестинские радикалы выпустили по территории Израиля за три дня в общей сложности полторы тысячи ракет, подчеркивая, что Израиль поразил примерно 350 целей в секторе Газа, также сообщается, что на границу анклава и еврейского государства уже выдвинуты две пехотных бригады.

Палестинские медики указывают, что в секторе Газа в течение этого витка эскалации погибли около 70 человек, среди них 16 детей.

Причиной нынешнего обострения послужили беспорядки у мечети Аль-Акса, которые были подавлены израильскими правоохранителями.

Последний крупный конфликт такого уровня относится к 2014-му году.

Тогда боевые действия продолжались полтора месяца.