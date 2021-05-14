Израиль-Газа: новые жертвы и гуманитарный кризис

Около 140 ракет были выпущены за последние сутки по Израилю из сектора Газа. В свою очередь, ЦАХАЛ нанес удары по нескольким пусковым установкам ХАМАС. В результате одного из них уничтожен противотанковый ракетный комплекс.

По данным Минздрава анклава, число жертв среди палестинцев достигло 122, из них 32 - несовершеннолетние. В городе Бейт-Лахия похоронили четверых детей в возрасте от 2 до 7 лет. Они погибли в результате ночного авиаудара.

В ООН бьют тревогу из-за обострения конфликта и заявляют о риске гуманитарного кризиса.

"Мы обеспокоены продолжающейся эскалацией насилия на оккупированной палестинской территории и в Израиле. Число жертв продолжает расти с обеих сторон, страдает гражданское население. В секторе Газа, где проживают около двух миллионов палестинцев, боевые действия привели к ограничению доступа к воде, системе канализации, услугам здравоохранения и средствам для борьбы с коронавирусом", - отметил представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

Повреждение водоочистных сооружений на севере Газы уже привело к тому, что 250 тысяч человек остались без питьевой воды.

В надежде спастись от ракетных ударов сотни палестинских семей ищут убежища в зданиях местных школ.

"Мы открыли двери школы и спрятались в ней. Мы остались без крова. Мы не знаем, куда идти. Со вчерашнего дня они [дети] ничего не ели. Нет матрасов, спать негде. И все это на фоне вызванного коронавирусом кризиса. Мы не знаем, принимать ли меры предосторожности против коронавируса или против ракет, что вообще делать", - говорит Мохаммед Габайен, палестинец.

Продолжаются стычки и на земле. В городах Хеврон и Калькилия на Западном берегу реки Иордан палестинцы забрасывали израильскую полицию камнями, правоохранители пустили в ход резиновые пули.

Столкновения произошли и на границе с Ливаном.

"Израиль продолжит действовать для самозащиты от террористов, которые обстреливают ракетами города, прячась за гражданским населением", - заявил, между тем, премьер-министр Биньямин Нетаньяху