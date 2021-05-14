Греция готова принять иностранных туристов

Греция открывается с пятницы для иностранных туристов. На пограничных пунктах организованы случайные проверки на коронавирус прибывающих. Частота выборки будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, откуда прибывают туристы.

Выходить из дома без справки смогут теперь и сами греки. Магазины, рестораны и бары будут открыты до позднего вечера, но закроются после полуночи.

Греция с нетерпениеv ожидала 14 мая, после того как в марте министр туризма Харис Теохарис анонсировал на Берлинском туристическом форуме эту дату как начало летнего туристического сезона:

«Греция готова принять своих зарубежных друзей, также как и в любой другой год. На этот раз, с соблюдением правил безопасности и процедур, которые защитят здоровье людей, также ка и в прошлом году, с тем, чтобы они смогли счастливо вернуться к себе на родину».

Теодора Илиади, корреспондент Euronews: «Пройдя ПЦР-тест за 72 часа до отъезда, любой желающий может взойти на борт одного из этих кораблей и отправиться, куда захочет. Свободно путешествовать смогут также люди, получившие обе дозы вакцины. А также люди, переболевшие ковидом и имеющие справку о наличии антител».