В Греции напали на епископов

В Афинах и арестован 37-летний иеромонах, обливший кислотой семерых епископов.

Как сообщается, он принес канистру в монастырь Петраки, где проходил синодальный суд и рассматривался вопрос о лишении его сана за хранение наркотиков. Во время оглашения приговора подсудимый плеснул кислотой в сторону членов суда.

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним размышляет: "Из-за отчаяния? Или из чувства мстительности? Я не знаю, что заставило его достать бутыль с едкой жидкостью, возможно, с купоросом.Он неожиданно схватил канистру и облил всех членов суда".

Помимо священнослужителей пострадали пришедшие на помощь полицейский и два сотрудника церковного суда. Министр здравоохранения Василис Кикилиас комментирует: "Это беспрецедентный случай, трагическое событие. Мы поспешили оказать нашим митрополитам первую помощь. Сейчас необходимо оценить их состояние, чтобы они могли проходить дальнейшее лечение".

Сообщается, что у троих пострадавших - серьезные ожоги лица, им предстоит длительное восстановление.