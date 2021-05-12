Еврокомиссия представила позитивный экономический прогноз

В Брюсселе представлен весенний прогноз развития экономики Евросоюза. Ожидается, что она вернётся к ситуации, существовавшей до пандемии коронавируса, в 2022 году. По словам профильного еврокомиссара желательно, чтобы хозяйство ЕС развивалась лучше:

"Возвращение ВВП к уровню 2019 года - это очень хорошо, но это предсказывалось 2-3 года назад, - сказал Паоло Джентилони. - Это было задолго до того, как мы приняли важные решения по восстановлению хозяйства и единому долгу. Мы полны решимости добиться более сильного и устойчивого роста в течение определенного количества лет".

Согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика ЕС вырастет на 4,2% в 2021 году и на 4,4% в 2022 году.

Для еврозоны этими цифрами будут, соответственно, +4,3% и +4,4% .

Итальянский еврокомиссар сообщил, что первые выплаты наиболее пострадавшим странам из Фонда восстановления и устойчивости должны быть сделаны во второй половине июля. Этот Фонд будет одноразовым, то есть предназначенным только для преодоления последствий пандемии, но он может послужить моделью для решения задач будущего:

"Если он будет работает хорошо, то у нас появятся дополнительные собственные ресурсы для погашения долга, - сказал Джентилони. - Зная историю этого европейского проекта, я совершенно уверен, что в будущем мы можем открыть его снова, но не для того, чтобы сделать это постоянным, а для использования того же метода для ответа на общие вызовы и проблемы".

Однако Еврокомиссия осознаёт, что подорвать радужные экономические перспективы может, например, появление более опасных мутаций коронавируса. Составители прогноза признают, что развитие экономики будет зависить от хода вакцинации и изменений эпидемиологической ситуации.