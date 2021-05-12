Бейрут: выставки к годовщине трагедии

В Бейруте годовщине взрыва в порту посвящены сразу несколько художественных выставок.

В одном из клубов — инсталляция в память о том, чем была ночная жизнь столицы Ливана. Трагедия и последовавший за ней политический и экономический кризис поставили точку на подобных развлечениях даже и без пандемии. Замысел инсталляции — замеревшая во времени вечеринка с играющей музыкой и разлетевшимися обесценившимися ливанскими фунтами.

Джой Яммин, студентка:

"Это очень симпатично, но в то же время печально. Деньги разбросаны тут повсюду, это и показывает, что ценности у них больше никакой нет. Немного странно смотреть, как в таких местах есть свет, есть музыка, но нет людей".

Другая выставка, под названием "Рухнувшее" — серия из более чем 200 портретов, выставленных вдоль улиц в центре города. Это жертвы взрыва в бейрутском порту — те из них, кого опознали. Портреты выполнил американский художник, живущий в Ливане.

После взрыва он сам был на улицах города и помогал пострадавшим.

Брейди Блэк, художник:

"Почему мы так сделали? Эти портреты должны рассказать, что случилось. Нельзя излечить раны, не признав, что произошло именно это, погибли все эти люди, у каждого из которых была личность, было имя. Может быть, если мы встанем плечом к плечу и увидим их, то сможем двигаться дальше".