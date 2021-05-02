Химикаты вывозят из Бейрута

59 контейнеров с ядовитыми химикатами покидают порт ливанской столицы. В рамках помощи, оказываемой властями ФРГ после взрыва в августе прошлого года в Бейруте, они будут утилизованы в Германии, а ещё 15 контейнеров обезвредят на месте. Таким образом порт будет полностью очищен от всех токсичных и взрывоопасных химикатов, которые хранились там на протяжении многих лет.

Андреас Киндл, посол Германии в Ливане:

"Это только начало. Это первый этап очистки порта. Здесь ещё многое предстоит сделать, и я действительно надеюсь, что временное правительство Ливана или будущее правительство страны будут тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы иметь возможность быстро выполнить данные обещания и завершить предпринимаемые".

В результате взрыва более 2,5 тыс тонн аммиачной селитры в Бейрутском порту 4 августа 2020 года погибло около 200 человек, тысячи получили ранения. Были разрешены или повреждены сотни домов и автомобилей, во многих кварталах столицы в домах вылетели стёкла. Аммиачная селитра была конфискована таможенными службами в 2014 году и с тех пор хранилась на складе.