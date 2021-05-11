Елизавета II рассказала в парламенте о приоритетах британского правительства

Правительство Великобритании примет законы, направленные на борьбу с недружественной деятельностью иностранных государств. Об этом заявила королева Елизавета II, выступая с тронной речью на открытии новой сессии парламента.

По словам монарха, министры воплотят в жизнь рекомендации из Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе, который был представлен в марте, главными угрозами были названы Россия и Китай. Приоритет кабинета министров, сказала королева, - внесение поправок в устаревший закон о государственной тайне. Изучается так же вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за вредоносную деятельность, осуществляемую иностранными государствами и по их указанию. Рассматривается и внесение поправок в законодательство о государственной измене.

Приоритетом для правительства Елизавета II назвала восстановление экономики Соединенного Королевства и модернизацию системы здравоохранения после пандемии.

Елизавета II, королева Великобритании: "Мое правительство будет развивать успех программы вакцинации населения, что бы страна стала мировым лидером в области естественных наук, внедряла передовые методы лечения в том числе онкологических заболеваний, создавала рабочие места и делала инвестиции. Мои министры будут следить за увеличением государственного финансирования исследований и разработок, и примут закон об Агентстве перспективных исследований".

Всего за десять минут королева упомянула о более двадцати законопроектах, которые намерено принять правительство консерваторов, получивших уверенное большинство в Палате общин на парламентских выборах 2019 года, и укрепивших свое положение в ходе региональных и муниципальных выборов, прошедших на прошлой неделе.