Biontech построит завод в Сингапуре

Биотехнологическая компания Biontech из Майнца расширяет свое присутствие в Азии. В Сингапуре будет построен её первый за пределами Европы производственый объект, который сможет выпускать до 1 млрд миллиарда доз вакцин в год.

Об этом рассказал генеральный директор Biontech Угур Шахин на пресс-конференции с министром торговли и промышленности Сингапура. По его словам, строительство завода начнётся уже в этом году, а заработать он сможет к 2023 году и будет производить полный спектр вакцин и лекарств на основе новой технологии мРНК, в том числе для лечения рака.

Таким образом, сингапурский завод не предназначен для удовлетворения глобальных потребностей в вакцинах в условиях нынешней пандемии.

"Мы должны четко понимать, что начало строительства производства в Сингапуре не поможет нам в ближайшие 12 месяцев с точки зрения глобального предложения, - говорит Шахин. - Глобальное предложение может быть решено только за счет реального увеличения существующих производственных мощностей. Мы сделали это, и мы продолжит делать это в следующие 12 месяцев".

Бизнес у немецкой компании идет хорошо: чистая прибыль Biontech в первом квартале этого года составила 1,1 млрд евро. Это превышает данные по четвёртому кварталу 2020 года (366,9 млн) в три раза.

По предварительным данным, продажи росли ещё более быстрыми темпами, достигнув за первые 3 месяца более 2 млрд евро.

Вакцина, которую BioNTech производит совместно с Pfizer, стала первым препаратом против Covid-19, одобренным для западного рынка в конце прошлого года. В настоящее время компания осуществляет поставки более чем в 90 стран мира и планирует увеличить производство до 3 млрд миллиардов доз к концу года.