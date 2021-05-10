Прибыльная вакцина: финансовые показатели BioNTech

Чистый квартальный доход немецкой компании BioNTech, которая в консорциуме с американской Pfizer первой поставила на европейский рынок вакцину от коронавируса, составил 1,1 млрд евро. При этом в I квартале прошлого года компания отчиталась об убытке в 53 млн евро. Выручка за период с января по март превысила 2 млрд евро против 28 млн в прошлом году.

Биржевые котировки BioNTech подскочили на 8% на фоне этой новости.

К началу мая компания поставила заказчикам из 90 стран и регионов примерно 450 млн доз вакцины и планирует уже в следующем произвести более 3 млрд доз препарата.