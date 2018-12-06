Ларри Нассар банкротит Федерацию гимнастики

Федерация спортивной гимнастики США, так и не оправившись от самого громкого секс-скандала, подала заявление о банкротстве.

Такое решение федерация приняла в связи с сотней исков к ней, справиться с которыми ей не позволяют финансы.

Один из самых крупных спортивных скандалов связан с бывшим врачом женской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром. В феврале этого года его приговорили к более, чем 300 годам тюрьмы, признав виновным в многочисленных случаях сексуального насилия и домогательств. Иски к бывшему врачу подали более 350 женщин.

Ранее в отставку подал весь руководящий персонал не только Федерации спортивной гимнастики США, но и Университета штата Мичиган, где Нассар также работал, и который по решению суда должен выплатить полмиллиарда долларов его жертвам.

Решение Федерации значительно усложнит выплаты по искам к Нассару, так как по закону любой судебный процесс приостанавливается на время рассмотрения заявления о банкротстве.