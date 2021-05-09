Беспорядки в Восточном Иерусалиме

В ночь на воскресенье восточном Иерусалиме возобновились беспорядки. Как сообщается, десятки протестующих с палестинскими флагами и начали бросать камни в израильских силовиков, которые в ответ применили спецсредства для разгона толпы. Полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на стражей порядка с применением баллончика с перцовым газом.

В пятницу произошли столкновения палестинцев с израильскими полицейскими у мечети Аль-Акса на Храмовой горе и в квартале Шейх Джаррах, где выселяют арабские семьи. Они живут там в соответствии с договором ещё от 1956 года, но документов на собственность, признаваемых израильским судом, у них так и не появилось. В беспорядках в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 палестинцев и до двух десятков израильтян.

В МИД Израиля заявили, что произошедшее - результат подстрекательства со стороны палестинских властей и радикального движения ХАМАС. Премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху сказал, что израильские силы действуют в Иерусалиме ответственно, обеспечивая порядок и законность, а также свободу вероисповедания.

Участники "квартета" по ближневосточному урегулированию (РФ, США, ООН, Евросоюз) призвали власти Израиля проявить сдержанность и отказаться от шагов, грозящих дальнейшим обострением ситуации на востоке Иерусалима.