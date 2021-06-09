Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште: день неожиданных побед

В третий день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште венгерские болельщики вновь пришли поддержать свою команду.

В том числе на татами вышел ветеран сборной Венгрии Миклош Унгвари, который показал, что готов дать бой лучшим дзюдоистам мира. 40-летний спортсмен дошёл до четвертьфинала в категории до 73 кг. Однако в этом матче его ждала встреча с олимпийским чемпионом игр в Лондоне Лашей Шавдатуашвили. Грузинский спортсмен одержал тактическую победу, а Унгвари завершил свою 22-летнюю карьеру на домашнем чемпионате мира.

Соперником Шавдатуашвили в финале стал Томми Масиас, который до этого одолел чемпиона мира 2017 года Соичи Хашимото. Сражение за "золото" было долгим и напряженным. Победу в этом матче праздновал Шавдатуашвили, который стал чемпионом мира впервые. Грузинские поклонники дзюдо надолго запомнят этот день.

Награду чемпиону вручил Кристиан Кульчар, президент Олимпийского комитета Венгрии.

Разумеется, я очень счастлив, это особенный день в моей карьере. Я много лет стремился завоевать этот титул. В прошлом мне это не удалось, но сегодня моя мечта сбылась. Лаша Шавдатуашвили чемпион мира по дзюдо в категории до 73 кг

В финальном матче в категории до 57 кг все ожидали увидеть Джессику Климкайт и Кристу Дегучи. Занимающие первое и второе место в мировом рейтинге канадские спортсменки до сих пор не уверены, кто из них отправится на Олимпиаду в Токио. Климкайт смогла дойти до финала, однако Дегучи потерпела поражение в полуфинале против Момо Тамаоки. Это был невероятно напряжённый матч, который продолжался больше девяти минут и в итоге японке удалось победить.

Финал продолжился в "голден скор". Климкайт была настроена очень решительно и, наконец, сумел выполнить бросок ко-ути-гари, который поставил точку в споре за золотую медаль.

Честно говоря, это было прекрасное ощущение, мне казалось, что я могла бы сделать ещё больше. Я понимала, что это последний матч дня, в котором может быть только одна победительница, и выложилась на сто процентов. Джессика Климкайт чемпионка мира по дзюдо в весе до 57 кг

Для Климкайт это первый титул чемпионки мира в карьере. Теперь судьбу места в олимпийской сборной решит федерация дзюдо Канады. Климкайт и Дегучи последний раз встретились в финале турнира "Большого шлема" в Анталье. Тогда победу праздновала Дегучи.

Однако в Будапеште у неё был очень неудачный день: в поединке за бронзу Дегучи также потерпела поражение, в этом матче верх одержала Тереза Штолль. Вторая "бронза" досталась косоварке Норе Гяковой.