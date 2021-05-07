Особый путь Швеции

Антитела к коронавирусной инфекции есть почти у четверти жителей Швеции. Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения страны. Темп распространения коронавируса в Швеции остается высоким. Но вместе с тем санитарные меры здесь не такие строгие, как в других странах Европы. При это в Швеции часто проходят акции протеста против любых ограничений.

Вот что говорят живущие в Швеции европейцы:

"К вакцинации здесь относятся очень хорошо. Люди придут вакцинировать, никаких споров в Швеции на эту тему нет".

"Почти все в Швеции понимают, что для того чтобы пандемия закончилась, нужно соблюдать меры социального дистанцирования и все должны получить прививку".

В 2022 году в Швеции пройдут выборы и сегодня в обществе все активнее ведутся дискуссии о роли правящей Социал-демократической рабочей партии в управлении кризисом.

"На последних выборах социал-демократы одержали победу с незначительным перевесом голосов. И мне кажется, что правительство может смениться, стать более консервативным. Стоит опасаться того, что к власти могут прийти силы с более правым уклоном.

Свою первую первую дозу вакцины от коронавируса в Швеции получили около 2,7 млн человек, вторую — более 770 тысяч. Правительство планирует провести вакцинацию среди всего взрослого населения до 5 сентября