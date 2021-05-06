В России зарегистрирована вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", разработанная Национальным исследовательский центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что эффективность однокомпонентной вакцины составляет 79,4%, и это превышает показатели многих препаратов против COVID-19, требующих введения двойной дозы. Производители утверждают, что она подходит для комбинации с другими вакцинами, а привитым ей не будет страшен ни один из новых штаммов коронавируса.

Привиться ей не помешает и тем, кто уже оправился после болезни, заявил, в свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, "Спутник Лайт" повышает уровень антител у тех, у кого уже был сформирован иммунитет.

В то же время, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, получить вакцину смогут лишь люди в возрасте от 18 до 60 лет. Планируется, что в гражданский оборот препарат поступит в ближайшее время по завершению процедуры регистрации цены и согласований с федеральными органами.

О скором появлении облегченной версии препарата, которая позволила бы привить наибольшее количество людей в сжатые сроки, говорил еще в декабре президент Владимир Путин. "Легким шагом к свободе" ("лайт" в переводе с англ - "легкий", "облегченный") называют ее в Twitter производители.

"Вакцина "Спутник Лайт" с помощью одного укола значимо сокращает вероятность возникновения тяжелых случаев заболевания, которые приводят к госпитализации. Однокомпонентная схема применения позволяет быстрее достичь популяционного иммунитета. Характеристики вакцины обеспечивают простоту хранения и логистики, при этом "Спутник Лайт" обладает доступной ценой менее 10 долларов", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отметив, что экспорт препарата позволит ускорить вакцинацию в целом ряде стран.

При этом, как заявляли ранее производители, "Спутник лайт" гарантирует иммунитет лишь на четыре-пять месяцев.

Это четвертая российская вакцина, одобренная в РФ для массового применения. Другие три - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".