К социальному Саммиту Евросоюза в Порту

Лидеры Евросоюза встречаются в португальском городе Порту, чтобы обсудить различные общественные вопросы. Ожидается, что они подпишут план действий по созданию так называемого "Европейского столпа социальных прав". Этот символический столп подпирает вполне конкретные дела. Например, ставится задача обеспечить работой 78% трудоспособного населения ЕС к 2030 году.

Накануне саммита исполнительный вице-председатель Еврокомиссии сказал Euronews, что план поможет восстановлению после пандемии:

"Необходимо обеспечить не только восстановление экономики, но и широкий общественный доступ к его благам, - сказал Валдис Домбровскис. - Важно не оставить позади самых уязвимых людей, не оставляли позади самые неблагополучные регионы. Нужно преодолевать неравенство в доходах, как внутри стран Евросоюза, так и между ними».

Другая часть плана — добиться, чтобы к 2030 году 60% рабочей силы получили профессиональную подготовку. Предполагается также сократить на 15 млн количество жителей ЕС, подверженных риску бедности. Однако Спецдокладчик ООН по вопросу о нищете подверг сомнению выполнимость таких задач:

«Мы приветствуем план по созданию и расширению Европейского столпа социальных прав, - сказал Оливье Де Шуттер. - Но он не содержит политических обязательств, которые стали бы юридические обязательными для государств. Например, цель сократить на 15 млн количество людей, которым грозит бедность в Европе - это цель, которая не подкрепляется каким-либо механизмом её достижения. Мы не знаем, где находятся эти 15 млн человек, какие усилия должно предпринять каждое правительство для продвижения к этой цели. Более того, в плане действий не определены структурные причины бедности в Европе ».

В предыдущий раз лидеры ЕС встречались на социальном саммите в шведском городе Гётеборг в 2017 году. Тогда была звучали подобные обещания. Участники нового саммита признают, что с тех пор европейское общество не стало достаточно защищённым.