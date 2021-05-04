Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака.

Решение пара приняла после долгих раздумий, говорится в совместном заявлении. В нём супруги уточнили, что это обстоятельство не повлияет на работу их фонда, который недавно направил свыше миллиарда евро на разработку вакцины и препарата для лечения от коронавируса.

"Мы вырастили троих потрясающих детей и создали фонд, который работает по всему миру, чтобы помочь людям жить здоровой, полноценной жизнью. Мы просим оставить нашей семье пространства для уединения", - написали они в микроблоге Twitter.

Состояние Билла Гейтса оценивается в 130,5 миллиардов долларов. Он занимает четвёртую строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

А Мелинду журнал поставил по итогам прошлого года на пятое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира.

Частный благотворительный фонд четы Гейтс был создан в 2000 году.

Его основные направления работы: борьба с нищетой, опасными болезнями в развивающихся странах, с недавних пор - пандемией, реализация программ в сфере образования и информационных технологий.