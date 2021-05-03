Борис Джонсон: "Я понимаю чувства болельщиков"

Британский премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал протест болельщиков футбольной команды "Манчестер Юнайтед", сорвавший воскресный матч "красных дьяволов" против "Ливерпуля". Последней каплей, переполнившей терпение фанатов, стало решение хозяев клуба (семьи Глейзеров) вступить в "Суперлигу". Во время протеста ранения получили двое полицейских.

"Я не думаю, что это хорошая идея - проводить демонстрации такого рода", - заявил Джонсон. Глава кабинета подверг критике деструктивное поведение болельщиков. Вместе с тем, он отметил: "Я понимаю силу чувств болельщиков. Я думаю, хорошо, что мы ясно дали понять - планы по созданию Европейской Суперлиги не оценят ни народ нашей страны, ни правительство".

Девятого апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Но позднее на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций большинство клубов заявили о выходе из состава нового турнира.