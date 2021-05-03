Марсианское озеро на Земле

Озеро Салда на юго-западе Турции, образовавшееся в кратере потухшего вулкана - уникальная природная достопримечательность. Его называют турецкими Мальдивами за белые пляжи и окружающий пейзаж. Славится оно и целебной грязью, но и это ещё не всё: флора и фауна озера представляют особый интерес для ученых, в частности, из американского космического агентства НАСА.

Обнаруженные в озере структуры, известные как строматолиты, эндемичны и похожи на те, что были найдены на Марсе. Эксперты НАСА проводят здесь исследования и испытания, готовясь к миссии марсохода Perseverance Rover на Красной планете.

Сервет Чевни, геолог:

"Кратер Езеро, где приземлилась миссия НАСА, очень похож на это озеро. Там можно найти одноклеточные организмы, подобные тем, что лежали в основе возникновения жизни здесь. Это озеро драгоценно, потому что оно не менялось более 3 миллионов лет".

Научный интерес к озеру Салда сопровождается и туристической известностью.Тысячи посетителей приходят сюда, чтобы полюбоваться пляжами с белым песком, искупаться в бирюзовых водах и обмазаться целебной грязью ... к большому огорчению защитников природы.

Гази Осмак Сакар, глава Ассоциации охраны озера Салда:

"Будущее озера окажется в опасности, если сюда приедут миллионы людей. И, в конце концов, это даже не пойдет на пользу индустрии туризма. Вот почему это озеро нужно беречь! "

Современные образования строматолита - очень редкое явление в мире, и в 1989 году озеру Салда был присвоен статус природно-охраняемых территорий. Власти планируют превратить это место в охраняемый природный парк под названием "Национальный сад". Но активисты-экологи сомневаются в его эффективности для действительной защиты озера.

Назли Орал Эркан, юрист и эколог:

"Если проект "Национальный сад" будет реализован, он рискует сопровождаться повышением активности человека на данной территории. А так, по сути, мы находимся в своеобразном музее природы. Скорее, мы должны рассмотреть возможность его посещения удаленно".

Некоторые активисты сейчас обращаются к ЮНЕСКО с просьбой вести озеро Салда в список Всемирного наследия, чтобы лучше защитить его.