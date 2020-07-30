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США

Марсоход NASA покинул Землю

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 Андрей Позняков  & Euronews
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Запуск ракеты Atlas V с мыса Канаверал
Запуск ракеты Atlas V с мыса Канаверал   -   Авторское право  Joel Kowsky/NASA via AP
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Американская ракета-носитель Atlas V с межпланетной станцией «Марс-2020» успешно стартовала с мыса Канаверал во Флориде. В рамках этой миссии NASA рассчитывает доставить на красную планету ровер, который должен высадиться у кратера Джезеру к северу от марсианского экватора. В NASA полагают, что здесь когда-то могла быть дельта реки, а значит, есть возможность обнаружить следы органических молекул. Собственно поиск жизни на Марсе стал одной из главных задач миссии.

Посадка должна состояться в середине февраля, а вся программа запланирована как минимум на два года. Помимо поиска жизни марсоход должен будет собрать образцы грунта для отправки на Землю. Ожидается, что исследовательский комплекс позволит пролить свет на геологическое прошлое планеты.

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