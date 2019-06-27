ВИДЕО 360° | Марсоход "Розалинд Франклин" готовится к полёту

Первые километры по улицам и по шоссе - самый сложный этап для молодых водителей. Но немногим приходится принимать за рулём такие же роковые решения, как команде инженеров Диего Бусси: они работают над созданием марсохода в Центре оперативного управления в Турине.

В настоящее время они учатся водить марсоход по поверхности, имитирующей почву далёкой планеты. Ставки высоки, ведь одно неправильное решение может стать гибелью для всей комической программы ExoMars-2020.

Проект космических исследований - плод совместной работы Европейского и Российского космических агентств. Цель ExoMars-2020 - поиск доказательств жизни на поверхности Марса в прошлом или настоящем. В июле 2020 года они планируют запустить ракету с первым европейским "ровером" - марсоходом, который высадится на соседнюю планету и начнёт поиски признаков жизни на её поверхности.

Эта трёхмерная панорама Марса была снята первым марсоходом НАСА Curiosity Rover на поверхности планеты в 2018 году. Манипулируя мышкой, вы можете осмотреться.

Плохая посадка может стать роковой для всей миссии

После девяти месяцев полёта аппарат сядет на поверхность Марса, и это станет первым этапом испытаний для инженеров, отвечающих за управление марсоходом:

"Худший сценарий - это если посадочная площадка имеет сильный уклон", - говорит Диего Бусси, главный инженер по роботизированным механизмам в космосе компании ALTEC. Он входит в группу, которая будет маневрировать марсоходом с Земли. Главное опасение - что "ровер" опрокинется прежде, чем его колеса коснутся поверхности.

Спуск с посадочной площадки - особенно сложная задачу, поскольку по ней можно перемещаться только в двух направлениях: вперёд и назад. Поэтому научные круги уделяют большое внимание выбору оптимального места для посадки.

"Мы должны быть предельно точными при посадке. Надеюсь, что нам не придётся объявлять о завершении миссии сразу после спуска аппарата на поверхность [Марса]," - иронизирует Диего Бусси.

Вождение на расстоянии более 50 млн км

И Марс, и Земля вращаются вокруг Солнца по собственной орбите, и поэтому расстояние между двумя планетами сильно варьируется. Даже в период наименьшего удаления между двумя планетами сохраняется дистанция в 54 млн км. Это делает невозможным установление прямой связи между "водителями" и "ровером". Инженеры на земле не смогут непосредственно следить за движением марсохода.

Для управления команда инженеров будет посылать небольшие объёмы компьютерных данных на космический корабль, который будет постоянно находиться на орбите Марса. Затем орбитальный аппарат сможет передать данные "роверу". Весь процесс занимает от четырёх до девяти часов, в зависимости от текущего расстояния между Землей и Марсом.

Буровая установка марсохода сможет проникать на глубину до 2 метров для поиска свидетельств органической жизни ESA/ATG Medialab Medialab

Последовательность содержит двоичный код, который предписывает марсоходу двигаться вперед или назад, поворачивать, фотографировать, выполнять предусмотренные программой эксперименты.

Фотографии будут играть ключевое значение для "водителей", поскольку позволят инженерам сконструировать окрестности марсохода. Это позволит проложить новый маршрут на следующий марсианский рабочий день.

Для Диего Бусси это самый сложный аспект миссии: "Конечно, самое трудное - это соблюдать временные ограничения, которые возникают для нас здесь в Центре оперативного управления. Как только мы получим ответные данные, начнётся обратный отсчет: наша задача - за очень короткое время ввести новую последовательность команд, найдя компромисс между инженерным и научным сообществом, у которых могут быть разные приоритеты".

У инженерно-технической команды есть своего рода страховой полис для того, чтобы справиться с техническими "промежутками молчания" или нечеткими поступающими изображениями, которые могут привести к фатальным ошибкам при продвижении по поверхности Марса. "Ровер" оснащён искусственным интеллектом, позволяющим определять и огибать сложные препятствия, такие как скалы или сложный рельеф местности, где несущий механизм может застрять.

Если всё пойдёт по плану, то в апреле 2021 года марсоход «Розалинд Франклин» мисии ExoMars-2020 отправится в путешествие по красной планете.