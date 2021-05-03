В Греции открылись предприятия общепита

В Греции после шести месячного локдауна вновь открылись кафе и рестораны. Обслуживать клиентов пока разрешается только на террасах. За столиком могут находиться не более шести человек. Сотрудники предприятий общепита раз в неделю в обязательном порядке должны проходить тест на коронавирус. В ресторанах запрещено включать громкую музыку: по мнению экспертов, это заставляет людей повышать голос при разговорах, что способствует распространению вирусов.

"Посмотрим как пойдут дела", - говорит Лиза, хозяйка кафе. "В прошлый раз, когда нас открывали, мы были полны оптимизма. Вот только через полгода нас закрыли снова".

Греческие кафе основательно подготовились к приему гостей. При смене клиентов меню дезинфицируются, на каждом столике стоят флаконы со спиртовым гелем для рук. Официанты носят маски. В масках должны быть и посетители, пока они ожидают заказ. Греция, экономика которой в значительной степени зависит от туризма, ускорила кампанию вакцинации в преддверии летнего сезона. Сейчас прививку могут сделать люди старше 30 лет.

Спирос Байрактарис, владелец таверны: "Я думаю, в этом году у нас все получится. Многие уже иммунизированы, и таких будет все больше. Греция станет чистой, свободной от коронавируса страной".

Новость об открытии ресторанов жители Афин восприняли с большим энтузиазмом.

Мария: "Мне все это кажется даже странным. До сих пор не могу осознать, что сижу вот так здесь. Спокойно и без маски".

Рестораны будут работать до 22:45 по местному времени. Комендантский час сдвинут на одиннадцать вечера. С 14 мая Греция будет готова принимать иностранных туристов.