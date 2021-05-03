Иностранных туристов пустят в ЕС?

Европейская комиссия рекомендована государствам-членам Евросоюза разрешить въезд на свою территорию вакцинированным иностранным туристам. В распространённом в понедельник заявлении предлагается ослабить ограничения с учётом эпидемиологической ситуации в третьих странах и их успехов в вакцинации. При это оговаривается, что прививка должна быть сделана препаратом, одобренным европейским регулятором не менее чем за 2 недели до начала поездки.

Разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации Всемирной организации здравоохранения для применения в экстренных ситуациях. Коснётся ли это россиян, пока неизвестно. По данным ВОЗ, российская вакцина "Спутник V" на данный момент находится на стадии оценки.

Не уточняется также, на каких конкретных условиях будет возможен въезд. Каждая страна с устанавливает порядок пересечения границ самостоятельно, а Еврокомиссия может лишь дать рекомендации.