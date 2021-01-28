2020-й - "худший год для туризма"

2020-й -худший год для мирового туризма за всю историю наблюдений. Такой вывод сделала Всемирная туристская организация при ООН.

Согласно её исследованию, число международных туристических прибытий сократилось на 74%. Потери отрасли в доходах составляют в совокупности 1,3 трлн. долларов США. Что в 11 раз больше, чем во время экономического кризиса 2009-го.

Даже некоторое оживление, наблюдавшееся в Европе летом, не украсило общую картину. Число туристов, побывавших в странах континента в прошлом году, сократилось на 500 с лишним миллионов.

Из-за кризиса под угрозой оказались от 100 до 120 миллионов рабочих мест в основном малых и средних предприятий.

Джакомо Галеотти, помощник управляющего кафе "Ривуар": "2021-й уж точно не будет годом быстрого перезапуска. Дела у предприятий будут налаживаться медленно. Надежды мы возлагаем скорее на второе полугодие, когда вакцинация наберёт обороты".

А вот эксперты менее оптимистичны. По их прогнозам, на то, чтобы туристическая сфера вернулась к докризисным показателям - 2019 года - уйдёт от двух до четырёх лет.