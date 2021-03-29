Европейский туризм: выжить в одиночку

В контексте катастрофических потерь, которые понесла европейская туристическая отрасль в прошлом году и продолжает нести в этом, каждая из стран готовится к летнему сезону по-своему.

Испанские курорты ждут немецких, голландских и французских туристов, несмотря на призывы канцлера Ангелы Меркель отказаться от пасхальных путешествий.

"Эта Страстная неделя совсем не похожа на другие, трудно что-либо прогнозировать, - говорит Грегорио Гарсия, президент Федерации гостиниц и туризма Гранады. -Только 12-14 % отелей открыты. В основном это семейные предприятия, а вокруг нас всё закрыто, целые провинции!"

Таким положением дел недовольна соседняя Италия. Её Федерация отельного бизнеса выразила правительству протест в связи с тем, что внутренний туризм находится под запретом, но при этом никто не мешает гражданам улетать на Канары.

В понедельник Испания продлила временные ограничения на "несущественные поездки" в королевство до 30 апреля. Речь идет о гражданах государств, которые не входят в состав Евросоюза или в Шенгенскую зону. При этом власти решили отменить со вторника ограничения на доступ по суше через контрольно-пропускной пункт на границе с Гибралтаром, это касается в первую очередь граждан Великобритании.

Вовсю готовится к летнему сезону и Греция. Её власти решили пускать туристов вне зависимости от вакцины, которой те привиты, включая российскую "Спутник V" и китайскую "Синофарм".

"Согласно проведённым мною консультациям с медиками и экспертами, не существует повышенного риска распространения коронавируса людьми, привитыми четырьмя разрешенными в ЕС вакцинами. Скоро, убеждён, к ним добавятся другие", - говорит Харис Теохарис, министр туризма Греции.

Неутешительные итоги подвёл также Париж: местный туристический сектор недосчитался 15,5 миллиардов евро в прошлом году (согласно Региональному отраслевому комитету) и 33 миллиона гостей. Поток зарубежных туристов сократился на 78 %, жителей Франции - на 56 %.