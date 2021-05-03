Рок-концерт в Ливерпуле: ни масок, ни социального дистанцирования

Музыкальные фестивали возвращаются, но пока в качестве эксперимента. В Ливерпуле состоялся рок-концерт с участием пяти тысяч человек: ни масок, ни социального дистанцирования. Цель - определить риск заражения коронавирусом во время массовых мероприятий. Что бы попасть на площадку, зрители должны были предъявить документ об отрицательном тесте на инфекцию. Спустя пять дней сдать еще один анализ.

Фрейя: "Я думаю, это здорово, все начать заново, и проверить, может ли это работать летом, вовремя фестивалей".

Молли: "Ученым необходимо получить реальные данные, чтобы увидеть, как все работает. Мы рады быть частью эксперимента".

Однако эксперты предупреждают, что людям все равно следует принимать меры для предотвращения инфицирования коронавирусом. В частности, носить маски, если речь идет о посещении концертов и дискотек.

Стивен Бастин, профессор университета Anglia Ruskin: "Все непросто, потому что, по-видимому, в настоящее время уровень заболеваемости в Великобритании очень низкий. Маловероятно, что вы заразитесь коронавирусом, особенно если вы находитесь на открытом воздухе. Однако вопрос с масками крайне важен. Нам нужно продолжать их носить. Поскольку мы далеко не всегда знаем, в каких местах находятся очаги инфекции, где есть скопление зараженных людей, я не могу дать общих рекомендаций, кроме как не снимать маску, быть осторожными и соблюдать все меры гигиены".

Подобных экспериментов проводится все больше и больше. В минувшую пятницу 3000 ливерпульцев без масок плясали на дискотеке, организованной британским правительством. Результаты исследования ожидаются. В Барселоне, после концерта, собравшего 5000 человек (в этом случае все были в масках) не было обнаружено ни одного случая заражения COVID-19.