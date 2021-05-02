Европа возвращает долг

Крематории в Индии работают круглосуточно. Ежедневно умирают более чем три тысячи индийцев. Число новых случаев вторые сутки подряд превышает 400 тысяч. Заболевшим не найти свободных коек , не хватает лекарств, хотя Индия — один из крупнейших в мире производителей медикаментов. Самая тяжёлая проблема — нехватка кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Образовался огромный чёрный рынок, где баллоны с кислородом продают в 10-20 раз дороже.

Помощь Индии отправляют из США и Европы. Это кислород, аппараты ИВЛ, а также исходные материалы для производства вакцин. По словам экспертов, неконтролируемая вспышка в такой густонаселённой стране, как Индия, несёт огромную опасность для всего мира. Ситуация усложняется и сообщениями о новой мутации коронавируса, который может оказаться нечувствительным к существующим вакцинам.

Эммануэль Ленен, посол Франции в Индии:

"Индия очень помогла нам в прошлом году, когда все французские больницы так нуждались в медикаментах. Народ Франции об этом помнит. Мы хотим доказать солидарность с Индией в тот период, когда эта страна переживает те же трудности".

В субботу в Хайдарабад прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V". Прививки должны начаться в течение 10 дней, после получения второй партии и проверки качества. При этом рассматриваются и варианты производства российского препарата на месте.

"Спутник V" стал третьей вакциной, разрешённой к применению в Индии — после "АстраЗенеки" и "Коваксина" индийского изготовления. 1-го мая в стране формально началась массовая вакцинация самых широких слоёв населения. Однако власти многих штатов сообщают об острой нехватке доз.