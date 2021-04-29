ВОЗ: "Ситуация, с которой столкнулась Индия, может сложиться в любой другой стране

В международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи специалисты провели операцию по санитарной обработке помещений. Это потребовалось после того, как у двадцати трех пассажиров, прибывших в Рим из Индии, был обнаружен коронавирус. Путешественники с положительным анализом и контактировавшие с ними люди отправлены в карантинный отель. Пока однако неизвестно являются ли инфицированные носителями индийского штамма, который вызывает обеспокоенность ВОЗ.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: "Я считаю, крайне важно понимать, что ситуация, с которой столкнулась Индия, может сложиться где угодно. Это серьезная проблема для всех стран. Когда ослабляются ограничительные меры, когда люди снова собираются большими группами, когда существуют более заразные штаммы коронавируса, а число вакцинированных все еще довольно небольшое, это может обернутся тяжелыми последствиями для любого государства".

За сутки в Индии было выявлено около 380 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным антирекордом. Помощь Индии в борьбе с эпидемией оказала Россия. Москва отправила Нью-Дели более 22 тонн грузов, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Готовность поддержать Индию выразили более сорока стран.