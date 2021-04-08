"Уничтожьте всех дикарей" - сериал Рауля Пека о преступлениях прошлого

"Уничтожьте всех дикарей" - новая киноработа номинанта на "Оскар" режиссёра Рауля Пека.

Этот мини-сериал, в котором документальные архивные кадры сочетаются с сыгранными сценами, - анализ эпохи европейской колонизации длинною в 600 лет.

Автор призывает зрителей задуматься о её влиянии на современное общество и переосмыслить понимание того, как пишется история.

Рауль Пек, гаитянский режиссёр: "Большая глава истории была рассказана с точки зрения евроцентризма, вот в чём дело. Если при этом упускается из виду первородный грех, коим был геноцид, то как всё остальное может быть достоверным?"

После успеха ленты "Я вам не негр" HBO предоставила Раулю Пеку карт-бланш на его следующий проект. Гаитянский режиссёр поделился в нём и личным опытом. Результатом стали глубокие размышления о последствиях колониализма и природе самой истины.

Рауль Пек, гаитянский режиссёр:

"Преступления на этапе зарождения Америки действительно совершались и продолжают совершаться сегодня. Нельзя рассказывать историю, которая начинается с преступления, и при этом говорить: "вот она - мечта". Ты продаёшь мне мечту на века. А ведь есть и обратная сторона медали: работорговля, депортация миллионов африканцев. Миллионы людей погибли на пути в Америку".

Рауль Пек вновь обращается к темам расизма, геноцида, исторической справедливости в четырёх эпизодах сериала "Уничтожьте всех дикарей". Он доступны зрителям канала HBO Max с 7 апреля.