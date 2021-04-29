Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана: жители не поделили водозабор

Два человека погибли, более 30 пострадали в результате перестрелки между военнослужащими на границе между Киргизией и Таджикистаном. Как минимум двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло на одном из десятков спорных участков, которые остались вдоль общей для государств 980-километровой линии после развала Советского Союза. Накануне жители двух стран вступили в конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара в районе города Исфара. В ход пошли камни после того, как таджикские силовики не пожелали убрать установленные на столбе возле пункта распределения воды камеры видеонаблюдения. Позже к ним и присоединились военные.

Пограничные службы двух стран обвиняют друг друга в провокации. В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана утверждают, что первыми огонь открыли военные Киргизии. Душанбе обвиняет Бишкек в нарушении ранее достигнутых договоренностей о демаркации границы (последнее заседание по данному вопросу состоялось в марте) и напоминает, что согласно картам 1924-1927 гг. и 1989 года расположенный на данной территории водозабор принадлежит Таджикистану, хотя с 1968 года и использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

В свою очередь, представители Государственного комитета национальной безопасности Киргизии настаивают на том, что именно таджикские силовики начали первыми стрелять, попытавшись захватить водозабор и при этом применив минометы и пулеметы. Очевидцы заявляют, что к месту событий стягивается тяжелая техника.

На митинг в центре Бишкека вышли около ста человек и призвали добровольцев отправиться на защиту границы. Между тем, президент страны Садыр Жапаров провел экстренное заседание Совета безопасности и потребовал урегулировать ситуацию мирным путем. По некоторым данным, премьеры двух стран намерены провести встречу в Казани, где проходит заседание Евразийского межправительственного совета.

По данным МЧС, в настоящий момент гражданские лица с места перестрелки эвакуированы.

17 апреля в районе между сельчанами также произошел конфликт после того, как жители Киргизии решили провести здесь очистительные работы. Местные власти приняли решение их остановить после возмущения жителей Ходжаи Ало. А 24 апреля без вести пропали двое несовершеннолетних граждан Киргизии, жителей Лейлекского района, расположенного в той же области, где ныне обострилась ситуация - Баткенской. Они занимались строительством в приграничной зоне. Позже выяснилось, что их задержали таджикские правоохранители. Последние в итоге передали их киргизским властям. Страны обменялись нотами протеста.