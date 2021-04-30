Творческая стратегия Дубая. "Зелёное" будущее Билла Гейтса. Вест-Энд ждёт публику.

Дубай запустил амбициозную стратегическую программу по превращению эмирата в глобальный центр творчества, В планах удвоить к 2025 году количество компаний, специализирующихся на дизайне и культуре. Мы встретимся с инсайдерами отрасли, чтобы узнать их мнение.

Что такое творческая экономика?

Дубай стремится увеличить вклад креативной экономики в ВВП страны с 2,6% до 5% и запустить новые творческие зоны для культурного контента, медиа-дизайна и искусства. Стратегия креативной экономики направлена на то, чтобы более чем в два раза увеличить количество действующих творческих и культурных компаний с 8300 до 15000 в в ближайшие 4 года.При этом ожидается, что творческие рабочие места будут расширены с 70000 до 140000 в тот же период. Специалисты по созданию компаний Virtuzone говорят, что они уже заметили рост запросов.

Это отличная новость для отрасли и для ОАЭ в целом. Очень приятно видеть, что Дубай поддерживает такого рода инициативы по привлечению иностранных компаний, а также поддержку местных талантов, если говорить о творческом секторе. Дубай – лидер в том, что касается создания и обеспечения правильной инфраструктуры. Объявленная стратегия - это надлежащая основа для поддержки творческой индустрии Амер Йехиа руководитель по опыту клиентов, Virtuzone

Но какая поддержка отрасли уже существует в городе?

Бренд AAVVA Fashions зародился как параллельный проект еще в 2013 году и быстро расширился до линии модной одежды с автономными магазинами и теперь представлен в международных бутиках. По словам соучредителя бренда Ахмада Аммара, им оказалось "легко переехать, собрать команду, нанять людей, вложить деньги в аренду и расширить свой бизнес".

Мы все делаем в Дубае, у нас нет внешних подрядчиков. Я ничего не приношу извне. Я отправил в Дубай всю свою команду, а это представители разных национальностей, вышивальщики, мастера, портные, даже команда дизайнеров, которые помогают нам сейчас. У нас есть собственное ателье и производственное предприятие в ОАЭ. Здесь мы делаем все. Даже ткани - мы стараемся покупать из того, что доступно здесь на рынке Ахмад Аммар соучредитель AAVVA

Стратегия творческой экономики направлена на поддержку творческих умов в создании новых захватывающих концепций.

Для нас это потрясающе, потому что я думаю, что индустрия моды в Дубае еще нова. И сейчас мы чувствуем, что сообщество и местные покупатели действительно поддерживают местных дизайнеров, а не со стороны. Я всегда говорю, что если вы новатор, то что бы вы не делали, вы добьетесь успеха Винченцо Вискилья соучредитель AAVVA

Дубай начал консолидацию своей креативной экономики с создания таких центров, как Медиа-город, Производственный город и Дизайнерский район Дубая.

Проект был запущен в 2013 году. И если просто пойти туда и оценить, что получилось, вы увидите,как Дубай с точки зрения инфраструктуры показывает свою готовность поощрять творческих людей и помогать им расти в рамках бизнеса Амер Йехиа руководитель по опыту клиентов, Virtuzone

Первый шаг. Шейх Хамдан ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая и председатель Исполнительного совета Дубая, основал творческую зону Al Quoz в Эмирате. Динамичный центр, где художники и дизайнеры могут жить, работать и творить. Это место – часть плана по продвижению стратегии креативной экономики.

Билл Гейтс и "зеленое" будущее

Билл Гейтс призывает правительства и частный сектор работать вместе над внедрением революционных технологий, которые устранят выбросы во всей мировой экономике. Он призвал к новому творческому финансированию этих технологий, чтобы уравнять правила игры и конкурировать с ископаемым топливом.

Билл Гейтс выступал на виртуальном Международном климатическом саммите президента США Джо Байдена. Соучредитель Microsoft и филантроп дистанционно обращался к более чем 40 мировым лидерам.

Почти все наши технологии с нулевым выбросом углерода дороже, чем их аналоги, работающие на ископаемом топливе. Чтобы обеспечить все преимущества современного образа жизни людям во всем мире нам нужны новые продукты с нулевым выбросом углерода, столь же доступные по цене, даже с экологической надбавкой Билл Гейтс основатель Breakthrough Energy

Гейтс рассказал, как правительствам и корпорациям необходимо проводить политику, чтобы ускорить и удешевить переход от ископаемого топлива.

Нам необходимо разрабатывать и внедрять прорывные технологии. Это позволит нам исключить выбросы во всей натуральной экономике. Во-вторых, нам необходимо использовать энергетические рынки для финансирования и внедрения этих инноваций, например, путем поиска творческих способов финансирования технологий и создания равных условий для конкуренции с ископаемым топливом. В-третьих, правительствам и корпорациям необходимо проводить политику, которая ускорит и удешевит этот переход Билл Гейтс основатель Breakthrough Energy

Он завершил свою презентацию, призвав лидеров вознаградить тех, кто предпринимает трудные шаги для сокращения выбросов углерода и оказания значимого воздействия на изменение климата.

Вест-Энд ждёт свою публику

Поскольку Великобритания начинает постепенно открываться заново, ее всемирно известный Вест-Энд готовится снова принимать свою театральную публику. Отрасль, в которой занято 300000 человек, взяла паузу более чем на год, что поставило под угрозу тысячи рабочих мест.

Ной Томас только начал восходить на творческий олимп. 21-летний актер бросил театральную школу, чтобы сыграть главную роль в мюзикле Вест-Энда "Все говорят о Джейми". Он дебютировал в начале 2020 года. А через несколько недель, когда пандемия коронавируса распространилась по Великобритании, театры закрылись.

Мы стоим на своем и говорим: "Нет, мы вернемся, чтобы делать свою работу". Мы не собираемся отказываться от того, что делаем и чему учились Ной Томас актер

Отрасль, в которой работает около 300 000 человек, оставалась закрытой для бизнеса на протяжении большей части последних 13 месяцев, поставив под угрозу тысячи рабочих мест в барах, ресторанах и отелях. В отличие от других отраслей, многие театральные деятели не дождались поддержи от государства. Ника Бернс, владеющая "Аполло" и пятью другими лондонскими театрами, вложила средства в регулярное тестирование своих работников, санитайзеры и систему электронных билетов. Она сняла сиденья в зале, чтобы зрители могли держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

Я наблюдала, как зрители уходят из театров, намного, намного счастливее, чем когда они приходили Ника Бернс владелец театра

Около трети театров Вест-Энда планируется открыть в ближайшие недели, а 21 июня будут сняты дополнительные ограничения. Но все может измениться, если уровень заражений снова будет расти. После резкой критики британское правительство выделило более 1,3 млрд евро в виде грантов и займов организациям искусства и культуры. Пока персонал и публика обеспокоены последствиями для индустрии, для многих очевидно: шоу должно продолжаться.