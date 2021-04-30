Творческая стратегия Дубая. "Зелёное" будущее Билла Гейтса. Вест-Энд ждёт публику.
Дубай запустил амбициозную стратегическую программу по превращению эмирата в глобальный центр творчества, В планах удвоить к 2025 году количество компаний, специализирующихся на дизайне и культуре. Мы встретимся с инсайдерами отрасли, чтобы узнать их мнение.
Что такое творческая экономика?
Дубай стремится увеличить вклад креативной экономики в ВВП страны с 2,6% до 5% и запустить новые творческие зоны для культурного контента, медиа-дизайна и искусства. Стратегия креативной экономики направлена на то, чтобы более чем в два раза увеличить количество действующих творческих и культурных компаний с 8300 до 15000 в в ближайшие 4 года.При этом ожидается, что творческие рабочие места будут расширены с 70000 до 140000 в тот же период. Специалисты по созданию компаний Virtuzone говорят, что они уже заметили рост запросов.
Но какая поддержка отрасли уже существует в городе?
Бренд AAVVA Fashions зародился как параллельный проект еще в 2013 году и быстро расширился до линии модной одежды с автономными магазинами и теперь представлен в международных бутиках. По словам соучредителя бренда Ахмада Аммара, им оказалось "легко переехать, собрать команду, нанять людей, вложить деньги в аренду и расширить свой бизнес".
Стратегия творческой экономики направлена на поддержку творческих умов в создании новых захватывающих концепций.
Дубай начал консолидацию своей креативной экономики с создания таких центров, как Медиа-город, Производственный город и Дизайнерский район Дубая.
Первый шаг. Шейх Хамдан ибн Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая и председатель Исполнительного совета Дубая, основал творческую зону Al Quoz в Эмирате. Динамичный центр, где художники и дизайнеры могут жить, работать и творить. Это место – часть плана по продвижению стратегии креативной экономики.
Билл Гейтс и "зеленое" будущее
Билл Гейтс призывает правительства и частный сектор работать вместе над внедрением революционных технологий, которые устранят выбросы во всей мировой экономике. Он призвал к новому творческому финансированию этих технологий, чтобы уравнять правила игры и конкурировать с ископаемым топливом.
Билл Гейтс выступал на виртуальном Международном климатическом саммите президента США Джо Байдена. Соучредитель Microsoft и филантроп дистанционно обращался к более чем 40 мировым лидерам.
Гейтс рассказал, как правительствам и корпорациям необходимо проводить политику, чтобы ускорить и удешевить переход от ископаемого топлива.
Он завершил свою презентацию, призвав лидеров вознаградить тех, кто предпринимает трудные шаги для сокращения выбросов углерода и оказания значимого воздействия на изменение климата.
Вест-Энд ждёт свою публику
Поскольку Великобритания начинает постепенно открываться заново, ее всемирно известный Вест-Энд готовится снова принимать свою театральную публику. Отрасль, в которой занято 300000 человек, взяла паузу более чем на год, что поставило под угрозу тысячи рабочих мест.
Ной Томас только начал восходить на творческий олимп. 21-летний актер бросил театральную школу, чтобы сыграть главную роль в мюзикле Вест-Энда "Все говорят о Джейми". Он дебютировал в начале 2020 года. А через несколько недель, когда пандемия коронавируса распространилась по Великобритании, театры закрылись.
Отрасль, в которой работает около 300 000 человек, оставалась закрытой для бизнеса на протяжении большей части последних 13 месяцев, поставив под угрозу тысячи рабочих мест в барах, ресторанах и отелях. В отличие от других отраслей, многие театральные деятели не дождались поддержи от государства. Ника Бернс, владеющая "Аполло" и пятью другими лондонскими театрами, вложила средства в регулярное тестирование своих работников, санитайзеры и систему электронных билетов. Она сняла сиденья в зале, чтобы зрители могли держаться на безопасном расстоянии друг от друга.
Около трети театров Вест-Энда планируется открыть в ближайшие недели, а 21 июня будут сняты дополнительные ограничения. Но все может измениться, если уровень заражений снова будет расти. После резкой критики британское правительство выделило более 1,3 млрд евро в виде грантов и займов организациям искусства и культуры. Пока персонал и публика обеспокоены последствиями для индустрии, для многих очевидно: шоу должно продолжаться.