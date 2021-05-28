Турслет в Дубае: отрасль получила сигнал о выздоровлении

В Дубае состоялось первый после пандемии очный международный слет туроператоров - признак того, что отрасль восстанавливается.

Майский туристический форум в Дубае Arabian Travel Market - первое после пандемии присутственное мероприятие такого рода. Экспозиция была воспринята как сигнал надежды для отрасли, объем которой в прошлом году упал до триллиона с четвертью. В этому году эксперты ожидают роста до почти полутора триллионов, при условии, что туристический сезон пройдет без осложнений.

Клод Блан, один из руководителейфорума, напоминает: "Сами суть туризма, путешествий - это контакт, общение, личное или профессиональное. Вот почему со стороны отрасли так велик интерес к выставке".

Санитарные ограничения сохраняются. Одновременно в залах могли находиться не более 11 тысяч человек. Посетители выставки не скрывали радости:

- Это событие - первый шаг на пути к восстановлению, мы настроены оптимистично, верим, что все будет только лучше!

- 2020 был очень трудным годом, но теперь, надеюсь, все пойдет своим чередом".

"Мы показываем турсектору, что выход из туннеля близко! Уже этим летом можно будет путешествовать по всему миру", - считает Клод Блан.

Штормовые месяцы пандемии дубайские отели смогли выдержать в том числе и благодаря ставке на внутренний рынок. Аммар Хилал представляет люксовые гостиничные бренды. "Переход на местных клиентов принес плоды для всего регионального бизнеса. В переходный период мы наблюдали значительное увеличение спроса в местном сообществе, - отмечает он.

Arabian Travel Market укрепил репутацию Дубая как безопасной площадки для проведения международных отраслевых мероприятий, его статус ключевого игрока в формировании будущего индустрии путешествий. Приняв у себя выставку, Дубай продемонстрировал важность партнерских отношений между турфирмами, авиакомпаниями и гостиничными группами для безопасного возобновления приема гостей в стране и эмирате.

Наша коллега Джейн Уизерспун встретилась с Иссамом Казимом, генеральным директором департамента Dubai Tourism.

Джейн Уизерспун: "Что вы чувствуете, проводя одно из первых, если не первое, отраслевое мероприятие в Дубае?"

Иссам Казим: "Я счастлив и горд. Думаю, мы все разделяем этот восторг от того, что усилия государственных и частных структур позволили нам провести такое безопасное мероприятие".

Джейн Уизерспун: "Это был очень трудный год во всем мире. Вы считаете, что отрасль справилась с ковидом?"

Иссам Казим: "Глядя на ситуацию со здешних позиций, я считаю, что власти справились просто блестяще: тут были быстро введены карантин, изоляция, приняты все санитарные меры. Безопасность была и остается приоритетом.

Напомню, что ОАЭ водят в тройку самых безопасных стран. Ковид подтолкнул нас к рассмотрению санитарного аспекта со всей серьезностью. Мы использовали локадун для санации города, наладили систему контроля за перемещениями людей для экстренных нужд.

Параллельно власти быстро разработали процедуры, гарантирующие возможность вернуться к нормальному образу жизни".

Джейн Уизерспун: "Какие решения на выходе из пандемии для вас самые важные? Что стоит продолжать делать в стране и в Дубае?"

Иссам Казим: "Полагаю, что тестирование на новый коронвирус должно оставаться неотъемлемой частью путешествий еще долгое время. Так же, как и маски. Я рад, что в Дубае масочный режим поддерживается и контролируется самыми жителями. Напомню, что 80% населения - иностранцы, всего тут проживает свыше 200 национальностей, и все эти люди сотрудничают, действуют слаженно.

И когда кто-то забывает маску на подбородке, его вежливо просят поправить".

Джейн Уизерспун: "Проводимая вакцинация стала одной из самых масштабных кампаний за всю историю человечества. Насколько важно, чтобы ее подхватили во всех странах?"

Иссам Казим: "Вакцинация определит будущее индустрии путешествий после пандемии. Чем больше стран получат вакцину, тем больше людей привьются. Мы сейчас говорим о санитарном паспорта, или паспорте антител, документе в цифровом формате, который туристы смогут взять с собой".

Джейн Уизерспун: "Турсектор - один из двигателей экономики, но одновременно отрасль очень важна для благополучия людей, для их психического здоровья... я говорю о возможности путешествовать, чтобы навестить членов семьи или поехать в отпуск".

Иссам Казим: "Я абсолютно согласен с вами. В первый период после локдауна, когда только началось внедрение новых правил, мы не спешили, так как видели, что мировые рынки не были готовы к возобновлению.

Потом, в мае мы запустили национальную туристическую кампанию, мы уже чувствовали беспокойство. усталость людей от пребывания в четырех стенах. Мы открыли местный аэропорт с гораздо более строгими санитарными правилами... нам хотелось дать людям возможность выбраться, наконец, насладиться комфортом, услугами, отелями - всем тем, что предлагают ОАЭ и Дубай".

Греция, Португалия и Италия - в числе европейских стран, которые постепенно открывают двери туристам. Как и многие другие государства, они запустили многомиллионные рекламные кампании, направленные на продвижение туризма, мотора экономки региона.

По мере ослабления ограничений туристы возвращаются. Их вдохновляют обещания властей запустить к 1 июля цифровой санитарный паспорт с отметками о вакцинации.

Дидье Рейндерс, комиссар ЕС по вопросам юстиции, напоминает: "Как и было объявлено с самого начала, наша цель - начать принимать гостей, которые приезжают из-за пределов ЕС и которым уже были сделаны прививки признанными в Евросоюзе препаратами".

Туризм является основной движущей силой греческой экономики, сектор обеспечивает около 20% ВВП. В прошлом году отрасль зафиксировала 70-процентный обвал.

Харис Теохарис, министр туризма Греции, рассказал: "Наши паруса надуты, Греция готова. Моя страна - безопасное направление. Как и прежде, мы ждем гостей из-за рубежа. На этот раз, конечно, со всеми санитарными протоколами безопасности".

В 2020 году Италия потеряла 121 миллиард евро из-за карантинов и ограничений на въезд, но сегодня туристы возвращаются. Есть надежда, что новый санитарный паспорт будет способствовать дальнейшему восстановлению индустрии путешествий, сохраняя миллионы рабочих мест.