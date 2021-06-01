Разгром "Открытой России": экс-директора организации вывезли в Краснодар

Задержанного бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова доставили в Краснодар, где его могут заключить под стражу в рамках уголовного дела о деятельности «нежелательной иностранной организации». Об этапировании политика сообщает ТАСС.

Пивоварова задержали в петербургском аэропорту «Пулково». Сам он рассказывал, что без проблем прошёл паспортный контроль и все проверки. Самолёт остановили перед самим взлётом, когда тот выруливал на взлётно-посадочную полосу.

По статье об участии в деятельности «нежелательной организации» Андрею Пивоварову может грозить до шести лет тюрьмы. По данным ТАСС, основанием для уголовного дела стала публикация в августе 2020 материалов в поддержку организации, объявленной «нежелательной». О каких конкретно материалах и какой структуре идёт речь, не уточняется.

BBC со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела отмечает, что это запись на странице Пивоварова в Facebook о проекте «Объединённые демократы» — это была инициатива по продвижению независимых кандидатов на муниципальных выборах. Её связывали с именем экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

В официальном реестре «нежелательных организаций» «Объединённые демократы» не значатся. Впрочем, мероприятия в рамках этого проекта неоднократно срывала полиция, ссылаясь на законы о нежелательных организациях. Активистам выписывали штрафы по соответствующим административным статьям.

Пивоваров настаивает, что связан лишь с российской организацией «Открытая Россия», которая формально не была признана нежелательной. В реестр внесены движения Open Russia и Otkrytaya Rossia, зарегистрированные в Великобритании, и фонд «Открытое общество». Российская «Открытая Россия» неоднократно пыталась добиться официальной регистрации, но получала отказы. В 2019 в минюсте отвечали, что организация с таким же или похожим названием уже внесена в реестры НКО.

Ликвидация

На фоне подготовки закона об ужесточении наказания за связи с «нежелательными организациями» на прошлой неделе Андрей Пивоваров заявил о ликвидации «Открытой России» и исключении всех её членов. Он объяснял это желанием защитить активистов от угрозы административного и уголовного преследования. По закону, прекращение членства в организации освобождает от уголовной ответственности по соответствующей статье.

После задержания бывшего директора «Открытой России» силовики пришли домой с обысками к экс-председателю движения Александру Соловьёву, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его родственникам (Соловьёв в прошлом был его помощником), а также начальнику штаба Гудкова Виталию Венидиктову. Адвокат Соловьёва Геннадий Фёдоров рассказал, что это следственные действия в рамках дела о неуплате долга за аренду нежилого помещения в 2015-17 гг. У бывшего председателя «Открытой России» статус свидетеля.