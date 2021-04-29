Сертификат ЕС о Covid-19 одобрен Европарламентом

В Евросоюзе создаётся проездной документ для граждан, не заражённых короноварусом. Его новое рабочее название "Сертификат ЕС о Covid-19". Он будет содержать сведения о вакцинации, выздоровлении и тестах. Его обладатель сможет путешествовать по странам-членам или выезжать за границу на работу во время пандемии.

Европарламент обеспокоен тем, что целые категории граждан не смогут получить прививку или ПЦР-тест, который в ряде стран стоит больше 100 евро. Румынский либерал считает, что никто не должен остаться невыездным:

«Некоторые из нас ещё не имеют возможности привиться - не потому, что мы не этого хотели, а потому что вакцины ещё не имеются в широком доступе для всех нас, - сказал Драгаш Тудораче. – Тестирование также должно быть легко доступным и недорогим для всех наших граждан. В противном случае введение сертификата может создать элемент дискриминации. «

Этот пропуск должен быть готов к лету и сезону отпусков, но многие европейцы к тому времени не успеют получить первый укол. Тем не менее, за инициативу проголосовало 540 депутатов.

Против оказалось 119. Среди них христианский демократ из Германии, который видит нарушение прав человека в самой идее задержания на границе за отсутствие ещё одного документа:

«Люди должны сами защищать себя. Я это делаю, – сказал Хельмут Гёкинг. – У каждого есть право по своему выбору соблюдать дистанцию, носить маску и тем самым беречь здоровье своё и других. Вот почему нам не нужны какие-то вакцинные паспорта для путешествий или работы. Но нам нужны ясные, разумные правила и пропорциональные меры. Но прежде всего эти правила и меры не должны нарушать или ограничивать гражданские свободы".

Евродепутаты также отклонили предложение автоматически заносить в сертификаты ЕС о Covid-19 уколы китайскими или российскими вакцинами. Это означает, что отдельные государства смогут сами решать, впускать ли людей с прививками такого происхождения.

Определив свою позицию, Европарламент теперь будет вести переговоры со странами-членами о деталях проездного документа, который ещё называют "Зелёная цифровая карточка".