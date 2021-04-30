Франция готовится к освобождению

Жители Франции предвкушают отмену санитарных мер. После публикации правительственного плана появилась возможность начать подготовку к отпуску, а владельцы непродуктовых магазинов, кафе и ресторанов уже думают о возвращении клиентов.

Некоторые санитарные правила будут действовать и после 30 июня, — когда отменят большинство мер. Так, например, об отказе от социального дистанцирования и повсеместного ношения масок речи пока не идёт.

Глава Ассоциации рестораторов Франции Ален Фонтэн говорит, что для его коллег с этими новостями появилась надежда на будущее:

«Я думаю, что кошмар подходит к концу. Вы должны понимать, насколько психологически тяжело было выносить вид этих стульев, поставленных на столы, на протяжении долгих месяцев. Так что сегодня мы полны оптимизма и решимости, мы хотим работать. Все мои сотрудники и работники ресторанов по всей Франции на низком старте, мы с нетерпением ждем клиентов».

Согласно представленным планам правительства, с середины мая во Франции должны открыться террасы кафе, баров и ресторанов. Кроме того, возобновят работу музеи, кинотеатры и концертные залы, — пока что с ограничениями на количество зрителей. Можно будет также проводить массовые мероприятия на свежем воздухе — с численностью до тысячи человек.

Не все считают, что это оправдано. Парижская пенсионерка Паскаль считает, что планы правительства окажутся чистым популизмом:

«Мне кажется, что-то не так. Я не понимаю, как можно говорить такое в самый разгар кризиса. Как можно так чётко назначать даты и определять столь сжатые сроки. Это какой-то идиотизм. Надо бы держать всех под колпаком, а тут может быть пытаются побаловать людей, сказать им что-то успокаивающее. Но мне кажется, ситуация очень серьёзная».

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что план отмены санитарных мер может быть пересмотрен, а некоторые ограничения возвращены. Это произойдёт, если эпидемические показатели не будут соответствовать ожиданиям правительства и, тем более, если возвращение к нормальной жизни обернётся всплеском заболеваемости.