Италия "открывается" постепенно

В ЕС Италия заплатила самую высокую цену за 14 месяцев пандемии - на Апеннинах умерли без малого 120 тысяч человек.

Почти 4 миллиона были инфицированы. Сейчас, когда кампания вакцинации в самом разгаре, а командует ей - в буквальном, военном смысле - один из ведущих специалистов НАТО по логистике генерал Франческо Паоло Фильиоли, власти снимают ограничения.

С этой недели в так называемых "желтых зонах" страны возобновили работу террасы ресторанов и баров.

Это все для наших клиентов. Мы знали, что только благодаря их поддержке мы как-то в этой ситуации сумели выжить.

Свыше 17 миллионов итальянцев - это чуть меньше трети населения страны - уже получили хотя бы одну инъекцию профилактического препарата. Наличие частичного коллективного иммунитета позволяет ослабить рестрикции.

- Мы, конечно, побаиваемся, что все может вернуться на круги своя, но мы также понимаем, что владельцы ресторанов и кафе волнуются больше нашего.

У предпринимателей есть и другие поводы для тревоги, они считают, что не ко всем власти относятся одинаково.

Мелисса Массетти, менеджер бара, отмечает, что она из чувства солидарности участвовала в протестах.

Хотя она находится в лучшем положении, у ее заведения есть терраса, а вот у других ее коллег террасы нет или у них нет возможности финансовой организовать работу на свежем воздухе.

С этой недели жителям зон, находящимся в сравнительно благополучной с эпидемиологической точки зрения ситуации, разрешат и передвижение между регионами.

Из Рима передает журналистка Euronews Джорджия Орланди: "Почти нормальная жизнь - возможность пообедать на террасе, выпить бокал вина или чашечку "эспрессо", но открывается не только общепит, открываются театры и кинотеатры, которые стояли запертыми на замок больше полугода".

Но в отличие от заполненных террас, кино пользуется меньшей популярностью, как говорят, из-за того, что фильм демонстрируется в закрытом помещении, многие по-прежнему боятся заразиться.

"Знаете, я очень люблю кино, мне было тяжело обойтись без традиционных походов в кинотеатр, я раньше каждую неделю смотрела новую ленты. Конечно, есть флёр беспокойства, но все равно, мы очень счастливы", - говорит эта кинозрительница.

Владелец маленького семейного кинотеатрика Фабио Амадеи надеется на своих посетителей: "Кино, музыка, концерты, спектакли - это наша среда обитания, нас нельзя бросить в такой ситуации. Мы ждем зрителей и слушателей, мы очень на них надеемся".

Тем временем власти ускоряют прививочную кампанию - предполагается, что через неделю на Апеннинах ежедневно будут вакцинировать не менее полумиллиона человек.