"Подвесьте" отпуск и спасите свой любимый отель

Еще месяц назад Фабрицио планировал закрыл свой семейный пансион в центре Неаполя. Успешно работавшая в течение десятка лет гостиница, дававшая и стол, и кров многочисленным путешественникам, имевшая едва ли не лучший пользовательский рейтинг на специализированных порталах в период кризиса денег не приносила вовсе, а вложений требовала.

Махнув рукой на будущее, Фабрицио принимал трудное решение. Но помощь пришла, откуда не ждали.

У Фабрицио возникла идея. С большой буквы "И".

Фабрицио Де Лелла, владелец семейного пансиона: "Мы подумали - а что если, на манер подвешенного кофе, создать такой же "подвешенный" отпуск? То есть вы бронируете номер для себя или своих друзей, и готовы оплатить сейчас, а приехать, скажем, в течение ближайших двух лет. Когда этот кошмарный сон рассеется, люди ведь опять начнут путешествовать и обязательно заедут в Неаполь!.

Из Неополя передает журналист Euronews Лука Паламара: "Как считается, традиция "подвешенного" кофе родилась именно в Неаполе, когда вы платили не только за себя и свою чашечку "эспрессо", но и за того, у кого могло не быть денег. Ровно ту же схему решил использовать Фабрицио, чтобы выжить.

В подвешенном кофе была частичка тепла, солидарности и эмпатии. И в "подвешенных" отпусках и забронированном номере - те же оттенки человеческих отношений, которые помогают в непростые для всех времена.

Фабрицио Де Лелла, владелец семейного пансиона: "Если коротко - мы получили кислородную подпитку, мы начали дышать. Мы можем продолжить содержать наш отельчик. И мы понимаем, что мы не одни, что нас не оставили наедине с нашими проблемами, и что у нас есть преданные друзья во всем мире - от Бразилии до Австралии, от Польши до Швейцарии".

Но случай Фабрицио пока скорее исключение, чем правило: за истекшие 14 месяцев пандемии из-за фактического закрытия туристической отрасли на Апеннинах замок на дверь были вынуждены повесить владельцы и владелицы 12 тысяч семейных пансионов. Выжило только каждое седьмое заведение из имевшихся почти 14 тысяч маленьких отелей.