Плазменное горнило для отходов

От 12 до 15 млн медицинских масок расходуются ежедневно в одной только России. Маски не разлагаются в естественных условиях, что создает серьезную проблему для окружающей среды. Сотрудники новосибирского Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе предлагают эффективный способ утилизации этих отходов — плазменную установку.

«Плазменная установка, — объясняет научный сотрудник института Павел Домарев, — предназначена для утилизации, обезвреживания, газификации отходов практически любых видов под действием высокой температуры. При этом получается полное разложение сложных химических элементов, находящихся в отходах, до простых газовых соединений».

На выходе получается синтетический газ — экологически чистое топливо — и инертный шлак, который уже не нанесет вреда природе, и который при этом еще можно использовать, например, при изготовлении бетона.

«Установка как нельзя кстати пришлась, когда нужно утилизировать маски, халаты и другие отходы, которые образуются при борьбе с заразой», — говорит Людмила Перепечко, начальник отдела инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности института.

Заинтересованность в приобретении новосибирского плазменной установки уже выразили заказчики как в России, так и за рубежом, в частности в Китае и в Польше.