АСЕАН обсуждает (и осуждает) Мьянму

В столице Индонезии начинает работу специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, он посвящён кризису в Мьянме. В субботу в Джакарту прибыл глава военного руководства Мьянмы генерал Мин Аун Хлаин. Это его первый зарубежный визит с момента смены власти в стране. В свою очередь, саммит АСЕАН впервые за два года проводится в очном формате.

В индонезийском МИДе сообщили, что очень обеспокоены ситуацией в Мьянме и надеются, что по итогам встречи смогут достичь соглашения. При этом в правительстве Малайзии требуют освободить всех политических заключённых и прекратить насилие в отношении манифестантов, выступающих против правления военных. В Куала-Лумпуре заявили, что в данном случае принцип невмешательства не может служить оправданием для бездействия АСЕАН.

Среди прочего, рассматривается возможность отправить в Мьянму представителей АСЕАН: они надеются в том числе встретиться с госсоветником Аун Сан Су Чжи, которая с начала февраля остаётся под домашним арестом.

Всего, по данным правозащитников, почти за три месяца протестов задержаны более 3 тысяч человек. Жертвами столкновений стали более 700 граждан Мьянмы.