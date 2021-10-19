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Мьянма

Мьянма: военные проводят амнистию

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 Euronews
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Воссоединение семей, Янгон
Воссоединение семей, Янгон   -   Авторское право  AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Власти Мьянмы амнистировали более тысячи политических заключенных, а также прекратили уголовное преследование в отношении более четырех тысяч активистов, которые обвинялись в антиправительственных выступлениях.

Такие действия хунты объясняются давлением международного сообщества. 15 октября страны-члены АСЕАН решили не приглашать представителей режима на встречу глав МИД из-за продолжающихся репрессий и отсутствия диалога с гражданским обществом Мьянмы.

Всего после февральского военного переворота в стране насчитывалось от 7 до 9 тысяч политзаключенных, среди которых врачи, политики и представители интеллигенции.