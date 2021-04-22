Как организовать неделю моды во время коронавируса?

Уже больше года подиумы Милана, Парижа и других модных столиц опираются на цифровые технологии для работы во время пандемии. Большая часть показов московской Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит оффлайн. По словам организаторов, для того, чтобы не стать рассадниками вируса, им пришлось внедрить жесткий санитарный код и радикально ограничить число участников.

"В этом году мы проводим неделю моды не в Манеже, где мы проводили ее в 2012 года, а в Музее Москвы. Прекрасная площадка, но при этом она дает возможность ограничить квоты, дает возможность сделать более интимное мероприятие," - рассказал Euronews президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Московский Манеж, находящийся в самом центре российской столицы, способен вместить до 50 тысяч человек. В Москве открыты рестораны, кинотеатры и прочие места скопления людей. По требованию Роспотребнадзора, с 22 января площадкам разрешено увеличить допустимое количество зрителей до 50 процентов от общей вместимости зала.

На каждый показ Недели моды этого сезона приходит 200-300 человек. Перенос мероприятия в Музей Москвы позволил организаторам сохранить "энергию и драйв". "Манеж - площадка огромная, там 200-300 человек на показе просто потеряются. Здесь мероприятие не выглядит покинутым", - объяснил Шумский.

Строгие ограничительные меры

Фото предоставлено пресс-службой MBFW Фото предоставлено пресс-службой MBFW

На Неделе моды действует жесткий санитарный протокол. Так, в зону бэкстейджа, которую организаторы называют "стерильной", можно пройти только по специальному браслету, который выдается после предоставления справки о том, что человек не болен коронавирусом. Речь идет о справке о вакцинации, о наличии антител, либо о результатах ПЦР-теста.

"У нас есть доктор, у нас есть служба, которая может сделать ПЦР прямо на площадке", - сказал Шумский. - Все модели, все стилисты, дизайнеры, все, кто работает в бэкстейдже, проходят тестирование обязательно. Гостей мы просим носить маски".

Одной из главных проблем, которую пришлось решать организаторам - это допуск зрителей на площадку. Для контроля числа посетителей, организаторы внедрили специальный QR-код. "Мы очень жёстко контролируем вход на площадку, - подчеркнул он. - У каждого показа есть QR-код. Если дизайнер раздал тысячу билетов, то на показ попадут только 200 человек, а остальные 700 останутся за пределами площадки".

По его словам, жесткие ограничения - необходимость. "Мы должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Это публичное мероприятие, это большая ответственность. Мы не хотим стать источником вспышки заражения", - сказал Шумский.

Ставка на диджитал

В мероприятии принимают участие более 70 дизайнеров из России, Южной Кореи, Италии, Нигерии, Мексики, Великобритании, Италии и других стран. Показы проходят не только на основной площадке в Музее Москвы, но и в других российских городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Челябинске. Неделя моды открылась 19 апреля и завершится 24 апреля.

По его словам, в этом сезоне организаторы уделают особенное внимание распространению контента онлайн. "Это делает наше мероприятие фиджитал (физическим и диджитал). Мы делаем много активности в соцсетях, мы транслируем на 100 сайтах все показы и презентации. В том числе мы делаем показы в других городах в рамках Недели моды и собираем их на нашу онлайн-платформу. И у нас показы в этом сезоне не только из Москвы", - сказал Шумский.

"Возможность транслировать мероприятие в прямом эфире создает для большого количества людей эффект присутствия, - добавил он. - Это конечно же дает совершенно другое распространение информации, но сглаживает возможные эмоции".

По словам Шумского, сделать неделю моды только онлайн - невыполнимая задача. "Недостаток для моды в том что, мода - она очень тактильна. Одежду люди хотят видеть в движении. Атмосфера, которая существует на показе, не сравнима с тем, что ты можешь получить в интернете. Эффект личного присутствия для моды очень важен, особенно для тех, кто этим занимается профессионально: для журналистов, для специалистов, для байеров", - подчеркнул Шумский. Тем не менее, если коронавирусная инфекция не отступит, организаторы российской недели моды готовы снова работать в ограниченном формате.