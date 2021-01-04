Новая жизнь "секонд-хенда"

Эта молодая женщина разбирается в своем дрессинге - она откладывает то, что больше носить не будет. Требуется место для новых платьев? Для платьев - точно, но необязательно новых. Вирджиния одевается практически исключительно в "секонд-хенд", традиционная комиссионка перешла в виртуальный формат.

Вирджиния, поклонница винтажной одежды: "Это удобно, это быстро, это помогает обновлять гардероб. И это - экономия, я же практически ничего не трачу, поскольку я покупаю на те деньги, что выручила от продажи ненужных мне шмоток. Мне они не требуются, а кому-то они в радость".

Текстильная индустрия, и, шире, мода - в отношении к окружающей среде - едва ли не худшие. Это траты всех возобновляемых источников, включая пресную воду и электричество. Разумное потребление помогает снизить нагрузку на планету.

По мнению завсегдатая одной из известных мадридских комиссионок Энрике, "мы столько всего накупаем, иногда вещи так и остаются на полках с неотрезанными бирками. А потом их просто выбрасывают".

В Испании растет количество тех, кто разумно относится к покупкам, предпочитая приобретать одежду "секонд-хенд", и, более того, увеличивается число тех, кто вещи - арендует.

Рассказывает Мерседес Гарсиа, со-основательница Ecodicta: "Для нашего бизнеса пандемия как раз оказалась стимулом. Люди начали больше заниматься собой, искать новый стиль. И вот тут мы даем все возможности - можно попробовать одеться по разному. Подобрать новые цвета. И все это - из дома, без риска заразиться. И начать постпандемическую жизнь с новым гардеробом".

Журналист Euronews Хайме Веласкес передает из Мадрида: "Пандемия оказала гораздо большее влияние на стиль жизни, чем мы сегодня представляем. "Секонд-хенд" настолько прочно и органично стал его частью, что сегодня даже магазины масс-маркета выкупают у своих клиентов винтажные вещи в обмен на ваучеры, которые можно потом использовать. Новый фасон - не только то, что появилось в глянцевых журналах, сегодня это новый способ потребления, входящий в моду".