Миланская неделя моды прошла виртуально

Новая мужская коллекция от Prada — результат сотрудничества Миуччи Прады, младшей внучки основателя бренда Марио Прады и бельгийского модельера Рафа Симонса. Их совместная работа — второй показ для обоих дизайнеров и первый опыт создания мужской линии.

И Prada, и Симонс выразили надежду, что нынешний переход в онлайн только повысит объемы продаж. Prada стал одним из немногих прибыльных брендов 2020 года. Его дефиле был показан на уличных экранах в центре Милана.

Это новая мужская коллекция семейного итальянского модного дома Etro, основанного в 1968 году.

По замыслу креативного директора мужских коллекций бренда Кин Этро, дизайн и цветовые сочетания его коллекции осень-зима 2021/22 должны вселять надежду и веру, поднимать настроение и придавать оптимизма.

С виду показ почти не отличался от традиционного. Только в этот раз посмотреть его мог любой желающий в потоковом режиме.

Для показа своей новой коллекции Сильвия Вентурини-Фенди выбрала зеркальный туннель, усеянный разноцветными неоновыми рамками. И тоже в онлайне.

Год назад элитный дом моды собрал на свои показы полторы тысячи гостей. В сентябре прошлого года аудитория сократилась более чем на 90% и составила всего 130 человек. Сейчас же публики и вовсе не было.

По мнению Fendi, мужчина всегда должен носить сумку и не бояться цветов. Итальянский бренд предлагает на предстоящий осенне-зимний сезон несколько монохромных ансамблей в изумрудном, красном и кобальтовом оттенках.