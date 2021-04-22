Возросла нагрузка на больницы в ФРГ

В Германии растет число заражений коронавирусом, в связи с чем увеличилась нагрузка на больницы, а персонала не хватает. Об этом в интервью телеканалу Euronews рассказал врач больницы "Caritas Berlin-Pankow" Тобиас Клоппер. Накануне в стране были выявлены почти 30 тысяч новых случаев инфекции.

"Действительно, ситуация такая, что все продолжится еще несколько недель, потом еще пару недель, а потом еще. Уровень стресса очень высокий. Начинаешь думать, что уже есть какой-то ориентир, что ситуация может улучшиться... Но давайте вспомним, какой урок мы получили на самом деле в прошлом году: нет, быстро ничего не закончится. И с проблемой длительного стресса придется еще разбираться. Мы такого не ожидали", — говорит Тобиас.

По всей стране число пациентов с Covid-19 в палатах реанимации возросло до показателей середины января. В этом отделении интенсивной терапии половина коек занята инфицированными коронавирусом. Как и во многих других клиниках, здесь тоже не хватает медицинского персонала.

"Прон-позиция при проведении ИВЛ помогает больным. Но для этого требуется огромное число сотрудников. Нужно переворачивать пациентов и это не очень простая медицинская процедура. К тому же, нельзя забывать, что мы лечим и других пациентов, а не только заболевших Covid-19."

Возросшее число пациентов в реанимации также значит, что из-за этого другим больным в госпитале приходится уделять меньше внимания.

"Третья волна коронавируса принесла с собой новые проблемы. Средний возраст пациентов с Covid-19 в реанимации резко снизился. Большинство из них сейчас — в возрасте от 40 до 60 лет. У более молодых зачастую болезнь протекает дольше и поэтому они дольше остаются в реанимации, нагрузка растет. Самому молодому пациенту в этом отделении — 33 года", — передает из Берлина корреспондент Euronews Кейт Брэди.

"Ситуация очень напряженная. И речь идет также о судьбах людей, ведь у каждого пациента, попавшего к нам, есть семья, есть родственники. Это живые люди. Мы боремся за жизнь каждого человека".