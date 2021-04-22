ЕС ведет переговоры о закупке на ближайшие годы порядка 2 миллиардов доз вакцины

В Евросоюзе на данный момент введено 117 миллионов доз вакцины от коронавируса. Полностью иммунизированы тридцать миллионов человек. Еврокомиссия ведет переговоры о закупке на 2022-2023 годы миллиарда восьмисот миллионов доз антиковидной вакцины.

Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения: "Наш приоритет - здоровье европейцев. Тесное сотрудничество в области здравоохранения позволит нам лучше приготовится к вызовам и угрозам в данной сфере. Мы должны стоять на страже здоровья наших граждан и быть на шаг впереди".

В Испании людей от 70 до 79 лет начнут иммунизировать в том числе вакциной компании Janssen, подразделения американской Johnson & Johnson. На сегодняшний день более 45% процентов граждан этой возрастной группы получили первую дозу вакцины. На этой неделе Испания ожидает поставки еще трехсот тысяч доз препарата.

В Евросоюзе пока одобрены четыре препарата: BioNTech - Pfizer , Moderna, AstraZeneca и Janssen. Российский "Спутник V" ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств. В Германии, как заявил министр федеральной земли Саксония, будут закуплены 30 миллионов доз "Спутника", если европейский регулятор одобрит прививку.

В Венгрии к пятнице должны быть вакцинированы три с половиной миллиона человек. Это, отмечают власти, позволит ослабить карантин. С субботу в стране, как ожидается снова начнут работать кафе и рестораны. Посетителей будут обслуживать на террасах. Действие комендантского часа сокращается.

Тем временем Ирландия присоединилась к инициативе Европейской комиссии начать судебное разбирательство против AstraZeneca из-за срыва поставок вакцины от коронавируса. В первом квартале британско-шведская компания поставила в ЕС 30 миллионов доз препарата вместо запланированных 120 миллионов. Ранее в AstraZeneca признали, что отстают от графика на два месяца, указав на более слабую производственную базу в Евросоюзе по сравнению с мощностями, которыми AstraZeneca располагает в Великобритании.