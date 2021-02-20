Навальный: суд отклонил апелляцию

Московский суд в субботу отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального, признав законной замену условного срока реальным по делу «Ив Роше». Такое решение было принято несмотря на требование Европейского суда по правам человека освободить оппозиционера из-под стражи. Кроме того, защитники Навального утверждали, что в местах лишения свободы жизни и здоровью их подзащитного будет грозить опасность. Теперь, согласно вердикту суда, основателю Фонда борьбы с коррупцией предстоит провести два года и восемь месяцев в колонии, куда он может быть этапирован в ближайшее время. Адвокаты Алексея Навального заявили, что собираются подать кассационную жалобу на решение о замене наказания.

В субботу вечером суд также огласит приговор Навальному по делу о клевете на ветерана, по которому ему грозит крупный штраф или обязательные работы.