Германия: режим "экстренного торможения" для регионов

Перед пандемией все равны. В Германии одобрен законопроект о карантинных мерах, единых для всех федеральных земель страны. За инициативу канцлера Ангелы Меркель проголосовали 342 депутата Бундестага, против - 250.

Она включает так называемый "режим экстренного торможения". Если в том или ином регионе после ослабления ограничений зафиксируют 100 и больше случаев заражения на 100 тысяч жителей, то там автоматически будет введён локдаун.

Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии:

"Теперь нам предстоит пройти трудный, но, надеюсь, последний этап этого пандемического марафона. Мы справимся, если будем держаться вместе и примем необходимые меры: это тестирование, вакцинация... Нужно обозначить перспективы на будущее, о чём справедливо просят люди. Но в первую очередь, надо навести мосты - вот какова цель этого закона".

Но некоторые усмотрели в этом попытку централизации власти. Лидер партии "Альтернатива для Германии" назвал закон покушением на "права, свободы, федерализм и здравый смысл".

Александр Гауланд, лидер партии "Альтернатива Германии":

"Мне остаётся только предупредить, что здесь проводится эксперимент, который может повториться и в других случаях. Если канцлер заговорит о том, что тема вируса не подлежит обсуждению, мы вскоре услышим, что тема климата - тоже не подлежит обсуждению и что сегодняшние ограничения также подходят для нашего прекрасного мира завтрашнего дня".

Между тем, около 8 тысяч человек собрались в центре Берлина на акцию протеста против антиковидных мер. Многие не соблюдали дистанцию, были без масок, заявили в столичной полиции, которая разогнала манифестантов. Семь из них задержаны.

На сегодня, общенациональный показатель заболеваемости в Германии - 160 новых случаев на 100 тысяч жителей.